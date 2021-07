Berrettini tras perder la final de Wimbledon: Sé que puedo ganar el título aquí

El italiano Matteo Berrettini, que cedió este domingo su primera final de Grand Slam en Wimbledon, aseguró que está decepcionado, pero que sabe que "puede ganar" este título.

"He tenido un mes muy bueno. Gané en Queen's, no me esperaba ganar aquí y llegué hasta la final. Es algo que, como dije tras la final, ni había soñado con ello, porque era como demasiado" dijo el transalpino en rueda de prensa.

"Ahora estoy decepcionado, molesto porque perdí y porque no he jugado mi mejor partido. Aunque eso es gracias a Novak (Djokovic). Te hace jugar de esta manera. Es una de sus fortalezas. Por eso es uno de los mejores de siempre".

"Han sido dos de las mejores semanas de mi vida, pero sé que puedo llegar más lejos. Sé que puedo ganar este título. No sé si lo conseguiré, pero sé que puedo lograrlo. Es lo que voy a intentar en los próximos años. Levantar este trofeo", añadió el de Roma.