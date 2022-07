Cristian Garin tras victoria sobre De Miñaur: Al final fui un poco más agresivo que él, eso marcó la diferencia

El chileno Cristian Garin (43° de la ATP) logró una histórica victoria en los octavos de final de Wimbledon y dejó en el camino al australiano Alex de Miñaur, a quien nunca le había sacado un set en sus duelos previos.

"No tengo palabras ahora, solo di todo lo que tengo, graicas a todos por venir es lindo jugar con este court, gracias por venir", señaló tras su triunfo que se dio en cinco sets, tras más de cuatro horas y media de disputa ante el oceánico.

"Fue una pelea muy dura, una batalla, es un increíble jugador, uno de los mejores en pasto, estoy cansado, di lo mejor. El triunfo era para él o para mí, los dos peleamos, nadie sabe qué pasó en el tie-break, intenté ser agresivo, ir a la red y aprovechar mi servicio", aportó.

Cristian Garin logró una gran reacción para avanzar a cuartos de final en Wimbledon

"He trabajado duro toda mi vida para estar en esta posición, esm i torneo favorito, me encanta estar en Londres, es un sueño para mí estar en cuartos de final, lo buscaré y seré agresivo", señaló Garin, que bromeó señalando que su superficie predilecta es el pasto.

"El deporte es así, trabajo cada día para mejorar, el año pasado llegué a cuarta ronda y fue una gran experiencia, hoy me sentí distinto, sé cómo jugar en estas canchas, es importante seguir aprendiendo y mejorando, necesito trabajar más duro", expuso.

Luego, en conversación con ESPN, apuntó que "en el primer set fue superior, él lo aprovechó bien, tuve mis chances y no lo supe llevar. Después de eso intenté luchar, sacar mejor, intenté ir más y ser más agresivo para cerrar los puntos. Al final fui un poco más agresivo que él, lo fui a buscar y eso marcó la diferencia".

"En el tercer set me sentía muy bien, el cuarto set lo jugué muy bien, partí rápido set arriba y lo fui a buscar. El momento clave fue el tercer set, ese 5-5 en el break point que no sé cómo lo gané, pero así es el tenis, hay que pelear cada punto, se disfruta. Yo aprendo más en las victorias", siguió Garin.

Para cerrar, dijo que este logro "es un premio al trabajo, me emociona porque ha sido un año muy duro. Creo que lo vengo buscando desde hace mucho tiempo. Siempre creí en el proceso, con mi equipo partimos hace poco, pero desde la primera reunión que tuvimos era esto, trabajar y trabajar. Aceptar los malos días y da el premio, un poco temprano, porque no lo esperaba, pero para eso trabajamos. El comienzo de la gira fue muy difícil, pero nunca me rendí, me emociona mucho".

Garin espera rival, entre el también australiano Nick Kyrgios y el estadounidense Brandon Nakashima.