Denis Shapovalov se metió en semifinales de Wimbledon tras vencer a Karen Khachanov

El tenista canadiense Denis Shapovalov (12° de la ATP) logró dar el paso hacia las semifinales de Wimbledon este miércoles, tras vencer en cinco sets al ruso Karen Khachanov (29°).

Luego de tres horas y 28 minutos de partido, el jugador norteamericano remontó y se quedó con la victoria por parciales de 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 y 6-4.

Gracias al triunfo, en la siguiente ronda se medirá al serbio y número uno del mundo Novak Djokovic, quien dejó en el camino al húngaro Marton Fucsovics (48°).

