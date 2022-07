Djokovic elogió a Kyrgios tras Wimbledon: Mereces estar entre los mejores del mundo

Luego de quedarse con la final de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic (3° ATP) destacó la actuación de su rival, el australiano Nick Kyrgios (40°), resaltando el talento del jugador nacido en Canberra, que tuvo su primera definición en un torneo major.

"Nick, volverás. Sé que no es fácil tomar en cuenta las palabras de consuelo tras perder una final, pero has demostrado por qué mereces estar entre los mejores del mundo", indicó "Nole" en la cancha del All England Club.

"Te deseo lo mejor. Te respeto, creo que eres un atleta increíble y un enorme talento. Todo está empezando a encajar para ti y no me cabe duda que te veremos mucho en las rondas finales de los Grand Slam", agregó.

"Nunca pensé que diría algo bueno sobre ti. Es oficialmente un 'bromance'. Ojalá esto sea el comienzo de una bonita amistad", sumó entre risas el ex número uno del mundo, haciendo referncia a la tensa relación entre ambos, que se arregló en el último Australian Open, donde Kyrgios apoyó a Djokovic cuando fue deportado y no pudo disputar el torneo.