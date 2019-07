Los resultados de la quinta jornada en Wimbledon

Este sábado se disputa la sexta jornada de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que se juega sobre césped en Londres.

Continúan los encuentros por la tercera ronda en los cuadros de varones y damas, y destacan los choques entre Jo-Wilfried Tsonga (72°ATP) con Rafael Nadal (2°), Lucas Pouille (27°) con Roger Federer (3°) y Ashleigh Barty (1° WTA) con Harriet Dart (182°).

Además, jugará el duelo de dobles mixto donde hay presencia chilena: Alexa Guarachi y el alemán Andreas Mies enfrentarán a la inédita dupla de Andy Murray y Serena Williams.

Revisa acá los resultados:

Dobles mixto, primera ronda

Alexa Guarachi (CHI)/Andreas Mies (ALE) vs. Andy Murray (GBR)/Serena Williams (USA). 12:30 horas. Sigue los detalles en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Singles masculino, tercera ronda

Tennys Sandgren (USA) venció a Fabio Fognini por 6-3, 7-6(12), 6-3.

Kei Nishikori (JAP) venció Steve Johnson (USA) por 6-4, 6-3 y 6-2.

Sam Querrey (USA) venció a John Millman (AUS) por 7-6(3), 7-6(8) y 6-3.

Matteo Berrettini (ITA) vs. Diego Schartzman, cuarto set: 6-7(5), 7-6(2), 4-6, 1-1.

Jan-Lennard Struff (ALE) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ), interrumpido: 3-6, 6-7(5), 6-4, 2-2.

Rafael Nadal (ESP) venció a Jo-Wilfried Tsonga (FRA) por 6-2, 6-3 y 6-2.

Joao Sousa (POR) vs. Daniel Evans (GBR), primer set: 0-2.

Lucas Pouillo vs. Roger Federer (SUI), primer set: 3-3.

Singles femenino, tercera ronda

Serena Williams (USA) venció a Julia Gorges (ALE) por 6-3, 6-4.

Ashleight Barty (AUS) venció a Harriet Dart (GBR) por 6-1, 6-1

Elise Mertens (BEL) venció a Wang Quiang (CHI) por 6-2, 6-7(9), 6-4.

Alison Riske (USA) venció a Belinda Bencic (SUI) por 4-6, 6-4, 6-4.

Carla Suárez (ESP) venció a Lauren Davis (USA) por 6-3 y 6-3.

Petra Kvitová (CHE) venció a Magda Linette (POL) por 6-3 y 6-2.

Barbora Strycova (CHE) venció a Kiki Bertens (HOL) por 7-5 y 6-1.

Johanna Konta (GBR) venció a Sloane Stephens (USA) por 3-6, 6-4 y 6-1.