Marcos Baghdatis anunció que pondrá fin a su carrera en Wimbledon

El tenista chipriota Marcos Baghdatis anunció este lunes que pondrá fin a su carrera profesional en Wimbledon, donde hace unos días recibió una plaza de invitado especial.

Baghdatis fue número uno del mundo júnior en la temporada 2003 y luego llegó a ser número ocho de la ATP en 2006. En su palmarés figuran cuatro títulos ATP (Pekín (2006), Zagreb (2007), Estocolmo (2009), y Sídney (2010). Además disputó la final del Abierto de Australia 2006 contra el suizo Roger Federer.

"Quería dedicar unos minutos a escribirles y hacerles saber que el inminente Wimbledon será mi último torneo como tenista profesional", señaló el jugador de Limassol en su página web.

"Me siento profundamente agradecido al All England Club por concederme una invitación para el cuadro principal, y por darme la oportunidad de despedirme del deporte que tanto amo y que ha supuesto una parte fundamental en mi vida durante más de 30 años", comentó.

"No es una decisión sencilla. Me ha resultado bastante duro, especialmente a nivel físico, regresar donde creo que puedo llegar. Aunque mi cabeza sigue queriendo hacerlo, los límites de mi cuerpo me han impedido mantener de manera regular el alto nivel que espero de mí mismo. Especialmente los últimos dos años han sido bastante complicados para mí con lesiones y dolores recurrentes", añade Baghdatis.

"Tengo una esposa maravillosa (Karolina Sprem), dos jóvenes hijas (Zahara e India) y un tercer hijo en camino. No podría estar más emocionado por pasar más tiempo con todos ellos en casa. Aunque me entristece decir adiós al deporte como jugador en activo, me siento muy emocionado por el siguiente capítulo de mi vida. Voy a permanecer muy ligado al tenis de diferentes maneras, así que me seguiréis viendo por el circuito", dijo.