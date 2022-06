Nick Kyrgios pierde los estribos y acusó a jueza de línea de "soplona"

Apenas llevaba 12 minutos sobre la pista en la que debutaba en Wimbledon, cuando el australiano Nick Kyrgios, en una rabieta más, comenzó a protestar en el duelo ante el británico Paul Jubb y terminó insultando a una juez de línea a quien acusó de "soplona".

"¿Vino una sola persona hoy a verla hablar?" preguntó Kyrgios.

"No. Lo entiendo, pero ¿por qué hace eso? Ni una sola persona en el estadio ha venido a verla hacer nada. Ni una sola persona ¿Saben a qué me refiero? Tú tienes fans, pero ella no tiene ninguno", añadió.

"¿Qué he hecho? Venga hombre. Lo sé, ¿pero qué? ¡Ella sólo se acerca a ti egoístamente en medio de un juego porque es una soplona!", expresó el nacido en Canberra.

Mira acá el momento

It took just 12 minutes for Nick Kyrgios to start kicking off 😅😡



He says the line judge has "no fans" and is a "snitch"...



