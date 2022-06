Nick Kyrgios reconoció que lanzó escupitajo a un fanático

Nick Kyrgios, que solventó este martes su debut en Wimbledon en cinco sets, admitió que escupió a un aficionado que le insultó durante su partido ante el británico Paul Jubbs.

El australiano, que discutió durante el partido con el juez de silla y con una jueza de línea, reconoció que tuvo problemas también con el público, que le estuvo insultando, y que su respuesta fue escupirles.

"Fue una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo por qué ocurre todo el tiempo", dijo Kyrgios en rueda de prensa.

"Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas".

En rueda de prensa, Kyrgios fue preguntado sobre si escupió a alguien del público. "A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado".