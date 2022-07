Nick Kyrgios: Si hubiera ganado Wimbledon, perdería mi motivación

En conferencia de prensa, el tenista australiano Nick Kyrgios analizó lo que fue su derrota ante el serbio Novak Djokovic por la final de Wimbledon, indicando que su caída servirá como impulso para seguir a buen nivel.

"Estoy muy decepcionado. Jugué un primer set increíble, pero Djokovic es muy sólido, no creo que hiciera nada increíble, pero es muy sólido. Me quito el sombrero ante él. No he jugado bien los puntos importantes", señaló Kyrgios ante los medios.

"Si hubiera ganado hoy, hubiera sufrido con mi motivación. Me llevó diez años estar aquí. Me habría costado ir a los (ATP) 250, a los 500... Mi nivel está ahí, no estoy por detrás de nadie.

"He jugado la final de Wimbledon contra uno de los mejores del a historia. Contra estos tipos, Nadal, Djokovic, Federer, ganas un set y aún te queda un Everest por delante que escalar", subrayó. "(Djokovic) no te hace sentir tan malo como Federer; él te hace sentir que te quieres ir de la pista. No creo que sea el más difícil al que me he enfrentado", agregó.

Kyrgios, con esta participación en el torneo inglés, cerró su mejor participación hasta la fecha en un Grand Slam, disputando la final de un major por primera vez en su carrera.