Ons Jabeur tras caer en la final de Wimbledon: Sé que volveré y ganaré un Grand Slam

La tunecina Ons Jabeur (2ª), que perdió este sábado la final de Wimbledon, aseguró que volverá y ganará un Grand Slam porque no ha perdido la confianza en sí misma.

"Ha sido una buena primera experiencia para mí", dijo la tunecina en rueda de prensa. "Estoy segura de que voy a aprender muchas cosas, han sido dos semanas muy buenas. Estoy muy contenta de mis resultados. No me arrepiento de nada. No he perdido la confianza en mí misma. Sé que volveré y ganaré un Grand Slam. Soy muy positiva", añadió.

Jabeur, que aspiraba a convertirse en la primera árabe en ganar un Grand Slam, explicó que su nivel bajó después del primer set y que Elena Rybakina (23ª) jugó mejor a partir de ese momento. "No jugué mi mejor tenis y ella empezó a ser más agresiva. Ha jugado muy bien y se merece la victoria", subrayó.