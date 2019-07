Roberto Bautista tras pasar a semifinales de Wimbledon: Planeaba estar en mi despedida de soltero

El español Roberto Bautista (22° de la ATP) afirmó que a estas alturas del torneo esperaba estar en Ibiza de vacaciones con sus amigos, disfrutando su despedida de soltero, y no en las semifinales de Wimbledon.

"Tenía planeado estar en Ibiza ahora mismo. Teníamos todo organizado. Mis seis amigos están allí, pero se siente mejor estar en Londres", afirmó tras vencer a Guido Pella en cuartos de final.

En semifinales, Bautista se enfrentará al serbio Novak Djokovic (1°), al que venció en sus dos compromisos este año, en Doha y en Miami.

"No sé si lo intimido, pero incomodarlo, seguro. Creo que he jugado buenos partidos contra él. Por momentos lo he puesto contra las cuerdas. Va a ser un partido parecido a los que hemos jugado", reflexionó.