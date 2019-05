Se confirmó la presencia de Cristian Garin y Nicolás Jarry en el cuadro principal de Wimbledon

Este martes se confirmó la presencia de los tenistas chilenos Cristian Garin (35° del ránking ATP) y Nicolás Jarry (75°) en el cuadro principal de la edición 2019 del torneo de Wimbledon.

Ambos deportistas nacionales verán acción en el tercer Grand Slam del año, que comienza el próximo 1 de julio, tras ser ratificados luego de que el certamen inglés publicara la lista de entrada en su sitio web.

La nómina la lidera el serbio Novak Djokovic (1°), junto al español Rafael Nadal (2°) y el suizo Roger Federer (3°).

First entry lists revealed for The Championships 2019: https://t.co/vHtT65EkyP#Wimbledon pic.twitter.com/AmWRDFnQsC