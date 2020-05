Wimbledon recaudó más de un millón de euros en la lucha contra el coronavirus

El torneo de Wimbledon anunció este martes que recaudó 1,36 millones de euros (más de 1.200 millones de pesos) en la lucha contra el coronavirus y serán donados a los más afectados por la pandemia en Inglaterra.

"El All England Lawn Tennis Club anunció una serie de contribuciones para apoyar a la recuperación local, nacional e internacional del coronavirus, después de la cancelación del torneo de este año", explicó el torneo en un comunicado.

El presidente del All England Club, Ian Hewitt aseguró que mientras se preparan para un año sin torneo, su "mayor prioridad es la salud y el bienestar de quienes hacen Wimbledon posible y quienes están sufriendo los estragos de la pandemia".

El torneo de este año fue cancelado, mientras que la edición de 2021 se disputará del 28 de junio al 11 de julio.

