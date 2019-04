Alexa Guarachi cayó en la final del dobles en el WTA de Estambul

La tenista chilena Alexa Guarachi (81a en duplas) cayó junto a la estadounidense Sabrina Santamaria (67a) en la final de dobles del torneo WTA de Estambul, Turquía, que se disputa sobre arcilla.

I guess second place will have to do 😋🥈 thanks for a great week @sabs_santamaria @istanbul_cup ‼️ pic.twitter.com/KTdWCMeNO7