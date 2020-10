Alexa Guarachi: No soy la típica chilena, pero mi amor por el país es el mismo

La tenista nacional Alexa Guarachi (26ª del ranking de dobles de la WTA), reciente subcampeona del torneo por parejas femenino de Roland Garros junto a Desirae Krawczyk (25ª), estadounidense, contó qué ha significado para ella representar a Chile en el circuito de la WTA y destacó el apoyo que le brindan sus compatriotas alrededor del mundo.

Para la mejor chilena en el ranking de dobles, representar a Chile "es duro, porque a veces pienso que ojalá les guste y que me apoyen, pero la gente ha sido genial y entienden que no soy la típica chilena, pero que mi amor por el país es el mismo".

De acuerdo a sus palabras a la revista YA de El Mercurio, el punto de inflexión fue cuando jugó por Chile en la Copa Federación, momento en que sintió "mucha presión, porque quería tener éxito, pero no por mí, por otra gente, y eso fue diferente. Creo que aprender a aceptar ese desafío y entender lo grande de esta oportunidad fue cuando realmente sentí una conexión".

"Ha sido increíble ver el apoyo en todo el mundo. Los estadounidenses, especialmente con el tenis, a menos que hayan crecido jugándolo, no tienen una conexión con el deporte, y no harían el esfuerzo por ir a ver a alguien que no conocen solo por apoyarlos. Los chilenos tiene este amor por su país, tanto que van a apoyar a cualquiera que los represente. Es increíble para mí verlo", cerró al respecto.