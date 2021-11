Aryna Sabalenka celebró su primer triunfo en las Finales de la WTA a costa de Iga Swiatek

La bielorrusa Aryna Sabalenka, 2a del ránking mundial, obtuvo su primera victoria en el Grupo A de las Finales de la WTA, al vencer en tres sets a la polaca Iga Swiatek (9a).

En dos horas y 20 minutos de juego, la segunda de la clasificación planetaria se impuso por parciales de 2-6, 6-2 y 7-5.

No fue un partido fácil para Sabalenka, que tras perder la primera manga comenzó a recibir el aliento del público en Guadalajara, lo que le permitió tomar impulso y poder llegar a concretar la remontada en los dos siguientes parciales.

Gracias a este triunfo, la nacida en Minsk mantiene vivas sus opciones de avanzar a las semifinales del certamen, al quedar en el tercer lugar de su grupo con un punto, por lo que deberá jugarse sus chances frente a la griega Maria Sakkari.

Comeback kid 😤



With a ʀᴏᴄᴋɪɴɢ crowd behind her, @SabalenkaA fights her way to victory over Swiatek!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/2ufCOqxGe3