Ashleigh Barty avanzó a la final en el Abierto de Miami tras batir a Elina Svitolina

La australiana Ashleigh Barty, número uno en el ranking WTA, se instaló este jueves en la final del Premier Mandatory de Miami, al vencer en sets corridos a la ucraniana Elina Svitolina (5a).

Barty, defensora del título que ganó en 2019, ratificó su categoría y dominó a la europea en menos de una hora y media, con un doble 6-3 en la pista dura estadounidense.

En la siugiente fase, Barty enfrentará a la ganadora de la llave entre la griega Maria Sakkari (25a), quien sorprendió al eliminar a Naomi Osaka (2a), y la canadiense Bianca Andreescu (9a).

Back to back Miami Open finals! 🙌@ashbarty secures a spot in the final once again after defeating Svitolina, 6-3, 6-3.#MiamiOpen pic.twitter.com/RdlpKDxCzU