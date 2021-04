Ashleigh Barty se coronó campeona en Miami tras retiro de Bianca Andreescu

La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, se coronó campeona del Abierto de Miami este sábado, al vencer por 6-3, 4-0 y retiro a la canadiense Bianca Andreescu (8a).

Barty, quien defendió el título que conquistó en 2019, dominó la primera manga e iba 3-0 arriba en el segundo set cuando Andreescu sufrió una dura caída, provocando una lesión de tobillo.

Tras recibir asistencia médica, intentó continuar, pero no pudo seguir, abandando el partido tras 58 minutos de juego.

Tough finish to a brilliant week for Bianca Andreescu, having to retire due to injury, 6-3, 4-0 against World No. 1 Ashleigh Barty.



