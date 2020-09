Carla Suárez fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin e iniciará quimioterapia

Después de los exámenes médicos que se realizó en la ciudad de Barcelona, la tenista española Carla Suárez fue diagnosticada con el linfoma de Hodgkin y tendrá que someterse a un tratamiento de quimioterapia los próximos seis meses.

En un comunicado oficial, la canaria, que se había visto obligada a borrarse de Cincinnati y del US Open, aseguró que "los resultados clínicos me han confirmado la aparición de un linfoma de Hodgkin en mi cuerpo. El equipo médico me indica que la detección es temprana, su proliferación es curable y de pequeñas dimensiones"

"La reacción va ser inmediata: vamos a seguir un tratamiento de quimioterapia durante los próximos seis meses", añadió la tenista, quien no volverá a competir en la presente temporada y se borró del WTA de Roma y de Roland Garros.

"El único objetivo que tengo en estos momentos es seguir diariamente el consejo médico, quedando cualquier otra realidad en un segundo plano", expresó.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh