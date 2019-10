Elina Svitolina venció con categoría a Simona Halep y clasificó a semifinales en Shenzhen

La tenista ucraniana Elina Svitolina (8a) aseguró su clasificación a semifinales en las Finales de la WTA, que se disputan en Shenzhen, China, tras batir por 7-5 y 6-3 a la rumana Simona Halep (5a).

La campeona defensora logró su segundo triunfo en el Grupo Púrpura sin ceder un set, tal como lo hizo en su primera victoria sobre la checa Karolina Pliskova (2a).

A esta hora juegan, Pliskova y la canadiense Bianca Andreescu (4a). Si la dos del mundo se impone, Svitolina será la ganadora del grupo y la checa definirá ante Halep a la segunda clasificada.

Si triunfa Andreescu en dos mangas, eliminará a Pliskova y tendrá opciones de avanzar al igual que Halep, pero si lo hace en tres mangas, las tres quedarán con vida en espera de la última jornada.

