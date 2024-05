Iga Swiatek mantuvo su tranco arrollador y se instaló en la final del WTA 1000 de Roma

La tenista polaca Iga Swiatek, número uno del mundo del circuito femenino, venció este jueves a la estadounidense Coco Gauff y alcanzó su pase a la gran final del torneo WTA 1000 de Roma.

La mejor jugadora del planeta se impuso por parciales de 6-4 y 6-3 realizando una nueva exhibición en el Foro Itálico, sumando su décimo primer triunfo consecutivo en la gira sobre tierra batida y continuó su camino a la reconquista de la corona de este torneo, ganada en 2021 y 2022.

Swiatek enfrentará en la gran final del certamen que se disputa en la capital italiana a la ganadora del otro duelo de semifinales y que animarán la segunda mejor ranqueada del orbe, la belarusa Aryna Sabalenka frente a la estadounidense Danielle Collins.

Iga the GLADIATOR ⚔️@iga_swiatek battles past Gauff to make it to her third career final in Rome!



Awaits Sabalenka or Collins on Saturday at #IBI24 pic.twitter.com/vBwH5DNA34