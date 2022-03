Iga Swiatek será la próxima número uno del mundo

La polaca Iga Swiatek, de 20 años, tras su victoria por 6-2 y 6-0 sobre la suiza Viktorija Golubic en el Abierto de Miami será la próxima número 1 del tenis mundial femenino cuando se actualice la lista el próximo 4 de abril.

El retiro de la australiana Ashleigh Barty y su petición de salir de la lista mundial propiciaron el cenit de la europea que hace menos de año y medio ocupaba el puesto 54.

"Esto es un poco surrealista para mí", dijo Swiatek tras ganar a Golubic y asegurar el número 1.

La polaca, vencedora en Indian Wells la semana pasada se convierte en la mujer número 28 en llegar a la cima de la WTA, y en la más joven en alcanzarlo desde la danesa Caroline Wozniacki, quien era 216 días más joven, en 2010.

Barty, de 25 años, acumulaba 114 semanas seguidas en la cima del ránking, la cuarta racha de más duración después de Steffi Graff y Serena Williams, con 186, y Martina Navratilova, con 156.

Swiatek ya se aseguró el número 1 y a partir de aquí cada partido que gane en Miami serán puntos de más en la clasificación.

