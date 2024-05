Iga Swiatek tuvo arrollador estreno en Roland Garros

La tenista polaca Iga Swiatek, número uno del tenis femenino, venció por 6-1 y 6-2 a la francesa Leolia Jeanjean (148°) y accedió a la segunda ronda del Grand Slam Roland Garros.

Campeona del Garros en 2020, 2022 y 2023, Swiatek arrancó a paso firme por el gran Abierto de Francia, para dejar claras sus intenciones de revalidación del título.

En poco más de una hora, la polaca de 22 años arrolló a su adversaria de turno y sacó cita para la segunda ronda, en la cual enfrentará a la japonesa Naomi Osaka (134°).

La nipona, ex número uno del planeta, clasificó a esa etapa tras deshacerse de la italiana Lucía Bronzetti (67°), por 6-1, 4-6 y 7-5.

