Italiana Camila Giorgi alcanzó en Montreal la primera final de su carrera

La tenista italiana Camila Giorgi (71ª de la WTA), de 29 años, alcanzó la primera final de su carrera luego que venció a la estadounidense Jessica Pegula (30ª) en la ronda de las cuatro mejores del torneo de Montreal.

La raqueta europea necesitó tres sets para alcanzar el duelo decisivo del campeonato canadiense, superando en 2h11' a su rival, por parciales de 6-3, 3-6 y 6-1.

En el partido por el título jugará frente a la checa Karolina Pliskova (6ª), cuarta sembrada, que sacó del camino a la bielorrusa Aryna Sabalenka (3ª), máxima favorita, con marcadores de 6-3 y 6-4.

