Jugadora record en Grand Slam anunció su retiro del tenis

La tenista francesa Alizé Cornet, de 34 años, anunció este martes su retiro del tenis tras la derrota que sufrió en primera ronda de Roland Garros y que marcó su despedida de este deporte.

Cornet, finalista del Abierto de Australia este año y actual 107° del ranking WTA, cayó por un contundente marcador de 6-2 y 6-1 ante la china Qinwen Zheng, octava del escalafón femenino.

A lo largo de su carrera, Cornet cosechó seis títulos en el circuito profesional y ostenta el récord de partidos disputados en forma consecutiva en torneos de Grand Slam, con un total de 69, serie que se inició en el Abierto de Australia de 2007.

