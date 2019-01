Karolina Pliskova reaccionó y derrotó Lesia Tsurenko en la final del WTA de Brisbane

La checa Karolina Pliskova, octava del mundo, reaccionó a tiempo, en un partido en el que se puso un set por debajo y 5-4 al resto, y acabó imponiéndose 4-6, 7-5 y 6-2 a una inspirada ucraniana Lesia Tsurenko y levantar en Brisbane su duodécimo título WTA.

Let the celebrations begin! Pliskova elated with her effort, having been down a set and 3-5 in a hard-fought tussle with Tsurenko



