La dura carta de una tenista argelina a Dominic Thiem por sus dichos contra el fondo solidario

La tenista argelina Ines Ibbou, número 620 de la WTA, fue la última voz del tenis en hablar sobre las palabras de Dominic Thiem, en las que se apartaba de la iniciativa propuesta por Novak Djokovic, presidente del Consejo de jugadores de la ATP, por la que se pretendía crear un fondo solidario para los tenistas peor clasificados en los ránkings, en concreto del 250 al 700.

"Hay personas que lo necesitan más que los profesionales del tenis, no veo por qué debería dar mi dinero a otros tenistas, ninguno lucha por sobrevivir. Veo a muchos de ellos y no dan todo por el tenis, muchos no son muy profesionales", había dicho Thiem.

Ante ello, Ibbou lanzó en un vídeo una carta abierta al tenista austriaco en la que repasa su trayectoria y su infancia, pretendiendo hacer reflexionar a Thiem.

Esta es la publicación de la jugadora

"Querido, Dominic, leyendo tus últimas declaraciones me he parado a reflexionar sobre cómo habría sido mi carrera y por tanto, mi vida, si hubiera estado en tu lugar... Me he imaginado como habría sido tener unos padres profesores de tenis cuando golpeé la raqueta por primera vez a los 6 años e inmediatamente me enamoré de ella. Como crecí en las afueras de Argel, en una familia muy modesta y con padres que no tenían que ver nada con el tenis, no puedo evitar pensar que podría haber tenido una gran ayuda, pero no te culpo. Dejé de pensar en eso porque, después de todo, no elegimos donde nacemos. Ahora me doy cuenta de la suerte que tengo de tener unos padres como los míos, a los que amo más que nada y a los que no cambiaría por nada en el mundo. Ya sabes, en un país como el mío no es fácil para una mujer ser una atleta de élite. No puedo agradecer lo suficiente a mis padres todo su apoyo y años de sacrificio para que pudiera perseguir mi sueño. Si tan solo supieras, Dominic... Al menos puedes contar con las instalaciones locales. ¡Uy! ¿Sabías que en Argelia los torneos juveniles de la ITF son muy, muy raros y que no existe el más mínimo torneo de la ITF, la ATP o la WTA? ¿Que no hay un solo entrenador en el circuito internacional? ¿Que no hay la más mínima cancha cubierta? No sé cómo fue para ti pero para nosotros, allí, si llueve durante la semana trabajamos... en el gimnasio. Y no estoy hablando de la calidad de las pistas o de las instalaciones...

Ni siquiera sabíamos en qué superficie estábamos jugando. ¿Es hierba? ¿Es arcilla? "África", como dicen. Pero no me malinterpretes. No me impidió construir mi propio camino y ser una de los mejores jugadores del mundo con 14 años. Gané mis primeros puntos WTA y 10,000 dólares a esa edad. Bastante impresionante, ¿verdad? Al igual que tú, llegué a la cima del ranking junior. No entre los 10 primeros, sino el 23º del mundo. No está mal para una mujer africana, ¿verdad? Era tan improbable que muchos periodistas me llamaron "el milagro del tenis". ¡Esto no es una broma! Muy pocos jóvenes africanos lo han hecho antes que yo, dijeron. Y ninguno en mi país. Si hubiera formado parte de un mundo mágico en ese momento, probablemente habría atraído la atención de muchos patrocinadores y la federación me habría cuidado. Pero no sucedió así. ¿Patrocinadores, dices? ¿Adidas? ¿Nike? Wilson? ¿Prince? ¿Wilson? ¿Head? ¡Ni siquiera existen en Argelia! Además de algunos equipos y apoyo de pequeñas empresas locales, solo recibí el mínimo para cubrir mi participación en los Junior Grand Slams. Y sabes, en África, el presupuesto para un atleta rara vez termina en su cuenta bancaria, si sabes a lo que me refiero.



Me preguntaba qué podría haber cambiado para mí en ese momento si hubiera estado en tu círculo cercano. Si hubiera compartido el mismo entorno, las mismas reglas. Cómo poder decidir cuándo es el mejor momento para ingresar al circuito profesional. Nadie sabe nada al respecto en Argelia.



Si hubiera tenido un presupuesto razonable, ¿qué impacto habría tenido en mi carrera? ¡Hubiera cambiado toda mi vida! Aprecio el día en que puedo darles un regalo a mis padres. Sueño con este día ...El mejor jugador del país, en la cima del ranking junior, pero ni un centavo en el bolsillo. Es irónico, ¿no te parece? No estoy segura de que hubiera sucedido así en su país o en cualquier país europeo. Pero eso no me detuvo. Cuando todo se estaba desmoronando y empujándome hacia el final de mi carrera, tuve la suerte de recibir una mano amiga. Personas que me cuidaron, que me proporcionaron las necesidades básicas: comida y un lugar para dormir. Algunos me ayudaron proporcionando equipamiento gratuito, otros con trabajo físico...



Mi situación era desesperada. Pero volví al camino correcto y logré pasar a profesionales. Lamentablemente, me lesioné en el peor momento posible, cuando la ITF cambió sus reglas. No estoy seguro de que realmente te haya afectado... Los recursos financieros son la clave para ponerse en forma. Realmente pude verlo entonces. Pero, de nuevo, no me detuvo. A pesar de todas las dificultades, logré volver al ranking de la WTA. Hoy tengo 21 años y estoy en el lugar número 600 del mundo. Todavía espero hacer realidad el sueño por el cual sacrifiqué mi infancia, mis estudios, mi adolescencia, mi vida familiar, mis amigos, mi dinero, cumpleaños, vacaciones, ¡toda mi vida!



Me pregunto, Dominic, ¿cómo se siente tener un entrenador que te ayude en el circuito? ¿Un entrenador físico? ¿Un fisioterapeuta? ¿Un entrenador mental? ¿Un personal solo para ti? Vivo sola la mayor parte del tiempo. Soy una mujer solitaria que viaja por el mundo, generalmente con dos paradas, siempre buscando lo más barato. Quien sacrifica su tiempo, su entrenamiento y su descanso simplemente para solicitar un visado simple, sin garantía de tenerlo. Porque, supongo: sin alfombra roja, sin pase.... Y, lo olvidé, necesito una visa en casi todos lados. Es un presupuesto extra...



Estudio todas las posibilidades en el calendario, tanto para optimizar costes como para tratar de ganar el máximo de puntos. Me mantengo alejado de los torneos para reducir presupuestos. ¿Alternas entre arcilla y pista dura de semana en semana como yo? ¿Terminas los torneos con agujeros en tus zapatos como yo? Siempre hago mi mejor esfuerzo para cumplir con las esperanzas que la gente tenía cuando era menor, a pesar de la falta de fondos.



Dominic, déjame preguntarte: ¿cómo es dar un regalo a tus padres? ¿Cómo es verlos más de una vez al año? ¿Para celebrar tu cumpleaños con ellos? Ni siquiera recuerdo el último aniversario que celebré con mis seres queridos ... Sí, todos estos sacrificios son parte del juego, pero la pista debería decidir el resultado de mi carrera, no mis recursos financieros. Es totalmente injusto. Lo trato todos los días, sin quejarme. Lucho constantemente, en silencio.



Querido Dominic, a diferencia de ti, muchos comparten mi realidad. Solo un recordatorio: no es gracias a tu dinero que hayamos sobrevivido hasta ahora, y nadie le pidió nada. La iniciativa vino de jugadores generosos que inmediatamente mostraron compasión, con clase. Jugadores que quieren difundir la solidaridad y encontrar soluciones para cambiar las cosas. Campeones en todas las circunstancias. Dominic, esta crisis inesperada nos sumerge en un período delicado y revela la verdadera naturaleza de las personas. Ayudar a los jugadores es ayudar al tenis a sobrevivir. Este juego es noble.



El significado del deporte es distinguir a los más talentosos, los más tenaces, los más trabajadores, los más valientes. ¿A menos que quieras jugar solo en la cancha? Dominic, te lo dije, no te pedimos nada. excepto un poco de respeto por nuestros sacrificios. Jugadores como tú me hacen aferrarme a mi sueño. Por favor no lo estropees.