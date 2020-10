La rumana Simona Halep dio positivo por Covid-19

La tenista rumana Simona Halep, número dos del ranking mundial, reveló este sábado que dio positivo por Covid-19 y está en cuarentena.

En su cuenta de Twitter, Halep contó que se mantendrá confinada hasta que supere la enfermedad, además de tener síntomas leves, aunque afirmó sentirse bien.

"Superaremos esto juntos", escribió la rumana a sus seguidores.

El último torneo de Halep en este 2020 fue en Roland Garros, donde cayó en octavos de final, y actualmente, más allá de su enfermedad, está recuperando energías de cara a la próxima temporada.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together 🤗💪