Maria Sakkari eliminó a la favorita Belinda Bencic en San Petersburgo

Sólo la holandesa Kiki Bertens (8ª), ganadora del torneo en 2019, mantuvo este viernes el ritmo ganador entre las favoritas en los cuartos de final del WTA de San Petersburgo, ya que la suiza Belinda Bencic (5ª), principal sembrada, cayó ante Maria Sakkari (21ª) y la checa Petra Kvitova (11ª) se retiró por enfermedad.

Bertens tampoco lo tuvo fácil, ya que, aunque ganó en dos sets a la rusa Anastasía Potapova (101ª), las dos mangas fueron muy disputadas en el Sibur Arena (6-4 y 7-6).

La griega María Sakkari, que venía jugando muy bien durante toda la última semana, lo demostró ante Bencic, aunque el primer set se lo llevó la suiza con facilidad.

Con todo, Bencic se confió y Sakkari la dio la vuelta al marcador y se metió con toda justicia en semifinales (2-6, 6-4 y 6-3).

La kazaja Elena Rybakina y la francesa Oceane Dodin también batallaron durante largo tiempo en la pista dura de la antigua capital zarista. Finalmente, la centroasiática se llevó el triunfo en tres sets (6-7, 7-5 y 6-2).

La afortunada fue la rusa Elena Aleksandrova, ya que se metió en semifinales sin jugar debido a la retirada de Kvitova.

"No me encontré bien durante el partido del jueves y esperaba sentirme mejor hoy, pero desafortunadamente no fue así", comentó la checa.

Precisamente, la gran favorita, Bertens, se enfrentará este sábado en semifinales a una descansada Alexandrova, mientras que Sakkari se la jugará ante Rybákina.