Naomi Osaka dará sus ganancias en Cincinnati a los afectados por el terremoto en Haití

La tenista japonesa Naomi Osaka (2ª de la WTA), de padre haitiano, anunció que dará sus ganancias del Masters femenino de Cincinnati a los afectados por el terremoto en el país del Caribe.

"Realmente duele ver toda la devastación que está sucediendo en Haití, y siento que realmente no podemos tomar un descanso", escribió en Twitter.

La jugadora agregó que "estoy a punto de jugar un torneo esta semana y daré todo el dinero del premio a los esfuerzos de ayuda para Haití. Sé que la sangre de nuestros antepasados es fuerte, seguiremos alzándonos".

Por ahora Osaka se encuentra entrenando y espera rival para su debut en un torneo que empezó con sus etapas clasificatorias este sábado 14 de agosto.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising 🇭🇹❤️🙏🏾