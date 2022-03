Naomi Osaka fue insultada por un aficionado y terminó fuera de Indian Wells en segunda ronda

La japonesa Naomi Osaka (78ª), ganadora de cuatro títulos Grand Slam, se despidió en la segunda ronda de Indian Wells, tras perder 6-0 y 6-4 ante la rusa Veronika Kudermetova (24ª) en un partido en el que estuvo marcado por un insulto recibido durante el primer juego por parte de un aficionado.

Al poco tiempo de iniciado el partido, Osaka oyó una ofensa desde la grada y pidió a la jueza intervenir para que la persona fuera alejada de la pista. Sin embargo, la umpire no pudo hacer nada, ya no fue posible localizar al responsable.

Osaka estuvo al borde de las lágrimas durante las pausas entre juegos y perdió el primer parcial por 6-0 sin apenas competir.

Intentó reaccionar en el segundo set, pero terminó cayendo frente a Kudermetova, quien jugó un tenis de alto nivel y tuvo el mérito de no dejarse condicionar por las interrupciones de los asistentes al Indian Wells Tennis Garden.

Al acabar el partido, en la entrevista en la pista, Osaka rompió a llorar, muy dolida por lo sucedido con un miembro del publico. "No sé por qué, pero se me pasó por la cabeza y lo reproduje mucho. Estoy tratando de no llorar, pero solo quería decir gracias y felicidades (a Kudermetova)".