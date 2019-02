Noami Osaka sorprende y despide a su técnico

La tenista Noami Osaka, número uno en el ránking de la WTA, decidió prescindir de su entrenador, el alemán Sascha Bajin, quien la acompañaba en el circuito femenino desde hace más de un año.

"Ya no trabajé más con Sascha. Le agradezco su trabajo y le deseo lo mejor para el futuro", manifestó la deportista en su cuenta de Twitter.

El entrenador también desde la misma red social confirmó la noticia y dio las gracias a la deportista por haberle permitido "ser parte de esto".

Hey everyone, I will no longer be working together with Sascha. I thank him for his work and wish him all the best in the future.