Policía de Miami arrestó a sujeto que se hizo pasar por hermano de la tenista Eugenie Bouchard

La Policía de Miami arrestó a Solomon Shlomo Azari, individuo de 24 años, por el cargo de suplantación de identidad, pues se hizo pasar por el hermano de la tenista canadiense Eugenie Bouchard (119ª de la WTA) y le cargó 42.000 dólares a su habitación en el 1 Hotel South Beach.

De acuerdo a lo que explicaron desde Estados Unidos, el sujeto estuvo cargando facturas a la raqueta norteamericana entre mayo y julio por los consumos que realizó en los bares y restaurantes del recinto hotelero.

Además de suplantación de identidad, Azari enfrentará cargos por posesión de drogas, ya que tenía cocaína en su bolsillo cuando fue arrestado, organización de una trama para defraudar y robo mayor.

Solomon Shlomo Azari, 24, was arrested on fraud and grand theft charges after allegedly running up a nearly $42,000 1 Hotel restaurant and bar tab on the account of pro tennis player Genie Bouchard from May to July 2019. Police say he posed as Bouchard’s brother. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/ItYmZAUIF1