Serena Williams volvió al top ten de la WTA

La tenista japonesa Naomi Osaka, campeona del último US Open y también del reciente Abierto de Australia, continúa como líder del ranking WTA, en el que la estadounidense Serena Williams volvió al top ten.

Además, la rumana Simona Halep, a quien la nipona le arrebató la mejor ubicación planetaria, sacó réditos de su gran semana en Doha para ubicarse segunda.

En relación a las tenistas chilenas hubo poca variación con Daniela Seguel subiendo un puesto y Alexa Guarachi descendiendo uno. Fernanda Brito y Bárbara Gatica siguen iguales.

El top ten

1. Naomi Osaka JAP 6.970 (0)

2. Simona Halep RUM 5.537 (+1)

3. Sloane Stephens EE.UU. 5.307 (+1)

4. Petra Kvitova RCH 5.120 (-2)

5. Karolina Pliskova RCH 5.055 (0)

6. Elina Svitonina UCR 5.020 (+1)

7. Angelique Kerber ALE 4.960 (-1)

8. Kiki Bertens HOL 4.885 (0)

9. Aryna Sabalenka BIE 3.565 (0)

10 Serena Williams EE.UU. 3.406 (+1)

Las chilenas en el ranking

304 Daniela Seguel 150 puntos (+1)

395 Alexa Guarachi 86 (-1)

545 Fernanda Brito 35 (0)

559 Bárbara Gatica 32 (0)

Chilenas en el ranking de dobles

75. Alexa Guarachi 1.099 puntos (0)

518 Bárbara Gatica 71 (-2)

625 Fernanda Brito 38 (0)

723 Daniela López 22 (-1)

740 Daniela Seguel 20 (-2)

Mejores chilenas en el ranking ITF

1.. Fernanda Brito 988 puntos (0)

87. Bárbara Gatica 232 (+1)

465 Ivaia Martinich 54 (+1)

