Simona Halep apartó de Miami a una luchadora Hercog y se mantuvo en disputa por el número uno

La rumana Simona Halep (3ª) mantuvo su lucha por recuperar el número uno del mundo luego de eliminar a una desafiante eslovena Polona Hercog (93ª) y avanzar a los octavos de final del Premier Mandatory de Miami que se resolvió con parciales de 5-7, 7-6(1) y 6-2.

La de Constanza cedió el primer set y necesitó mucho esfuerzo para ganar el segundo en el tie break, tras lo cual abrochó sin problemas el decisivo instalándose entre las 16 mejores.

Halep tiene la opción de recuperar el número uno en el campeonato floridano, para lo que requiere ser campeona, pues quedó fuera del cuadro Naomi Osaka, actual mejor tenista del orbe. La número dos, Petra Kvitova, también puede salir de Miami con el puesto de privilegio y para ello requiere solo alcanzar la final.

"Encontré mi ritmo, no me rendí en ningún punto y eso significa mucho, me da mucha confianza. Si quiero ser número uno tengo que seguir haciendo esto", señaló la rumana tras el partido.

Por el cupo a cuartos enfrentará a la ganadora del cruce entre Venus Williams (43ª) y la rusa Daria Kasatkina (22ª).