Simona Halep reveló que se quitó un peso de los hombros al ganar Roland Garros

La mejor tenista del mundo, Simona Halep (1ª de la WTA), reveló que se quitó un peso de los hombros al cumplir su cuenta pendiente de ganar un Grand Slam, conquistando Roland Garros en el 2018.

La rumana contó al medio The Guardian de Inglaterra que todo lo que hizo en su vida "fue solo por el tenis. Nada más importaba. Por eso se me hizo demasiado, por eso sufría".

Por ello, luego de conquistar el Abierto de Francia siente que ahora "no hay presión, me siento más liviana. No estaría así de relajada si no hubiese ganado en Paris. Un gran peso salió de mis hombros".

"Ahora gané un Grand Slam y empiezo a disfrutar más de mi vida. Me gusta salir, hacer amistades. Estoy más abierta. Antes de ganar en Francia estaba muy concentrada", agregó.

Halep se prepara para comenzar su temporada 2019 disputando el Abierto de Australia, en el cual no contará con entrenador.