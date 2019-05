Simona Halep: Tengo oportunidad de ser número uno, pero no es mi objetivo

La tenista rumana Simona Halep, ganadora del torneo WTA de Madrid en 2016 y 2017, declaró este viernes que se encuentra en "un buen momento de forma" y tiene la oportunidad a corto plazo de "ser número uno", algo que ahora mismo no es su objetivo.

Halep, de 27 años, es la tercera cabeza de serie del torneo madrileño e iniciará su camino ante una tenista procedente de las rondas clasificatorias.

"Este torneo me gusta y me hace sentir como en casa", dijo Halep, ya recuperada de un golpe en la cadera que arrastraba las últimas semanas.

"Me siento bien físicamente y no tendré problemas para competir. He descansado y he recargado energías para este torneo", confesó.

"Me siento bien con mi juego y creo que tengo la oportunidad de volver al número uno, pero ahora mismo no pienso en ello, no es mi objetivo principal. Quiero encontrar mi ritmo, mi mejor versión y jugar en tierra porque esta es la mejor época del año para mí", confesó Halep.

"También quiero ganar más Grand Slams, pero no estoy centrada en ello. No tengo presión y solo quiero ver a qué nivel puedo estar dentro de la pista", dijo la tenista rumana, ganadora en 2018 de Roland Garros.