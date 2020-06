Tenista estadounidense: Cuando jugué en Sudamérica la gente me gritaba "mona"

La tenista estadounidense Sachia Vickery, que está entre las mejores 160 del mundo (158ª), reveló desagradables episodios que vivió durante su paso por Sudamérica para jugar algunos torneos.

"Una vez jugué en Sudamérica y había gente que me gritaba 'mona'. También hubo gente que me escribía cosas en las redes sociales. Me han dicho cada nombre racista que exista en el diccionario", contó a Sky Sports.

"He ido a torneos y ha pasado que no me extrañan ese tipo de cosas, pero por suerte tengo un poco de piel dura y no me molesta tanto", prosiguió.

Vickery ha jugado torneos en Colombia y en Brasil, específicamente en Sao Paulo, por lo que en ambos escenarios es posible que haya recibido los insultos.

En ese sentido, postuló que el racismo "es algo con lo que tenemos que vivir y es desafortunado que haya una sociedad así, pero es la realidad".