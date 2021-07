Yulia Putintseva se proclamó campeona en Budapest tras derrotar a Anhelina Kalinina

La kazaja Yulia Putintseva, 42a de la WTA, se proclamó campeona este domingo del torneo de Budapest, tras derrotar en la final a la ucraniana Anhelina Kalinina (95a).

En solo una hora y 12 minutos de partido, la primera favorita del torneo se quedó con el triunfo por parciales de 6-4 y 6-0.

Con esta victoria, Putintseva se queda con el primer trofeo en esta temporada, y el segundo de su carrera dentro del circuito femenino.

Your #HungarianGrandPrix CHAMPION 🏆



🇰🇿 @PutintsevaYulia defeated Kalinina in straight sets to secure her second WTA title! 🤩 pic.twitter.com/B656JkHF4K