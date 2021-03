"Yogurt de Mora" contó sus secuelas del coronavirus: A ratos estoy conversando y se me borra la película

El histórico encordador de raquetas Exequiel Carvajal, más conocido como "Yogurt de Mora", contó sobre las secuelas que le dejó el coronavirus, que superó en junio del 2020 cuando estuvo internado por casi un mes.

"Soy afortunado en recuperarme de esta manera, ya que hay mucha gente hoy que está más jodida luego de la recuperación del Covid que del mismo Covid", indicó en conversación con Las Ultimas Noticias, donde reveló que vive con el 90 por ciento de capacidad pulmonar,

"A ratos estoy conversando y se me borra la película, así de un momento a otro. Pero es algo muy leve y no pasa tan seguido", agregó Carvajal.

"El doctor me dijo que se iban acabando solos, no me dijo qué tenía que tomar. Ah y también, a pesar de que soy hipertenso y diabético, me aumentó un poco la anemia", explicó.

"Yogurt de Mora" volvió a trabajar como encordador en el ATP de Santiago disputado la pasada semana.