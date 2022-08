Tite reactivó la discusión: Las Clasificatorias en Sudamérica son más difíciles que en Europa

El director técnico de la selección brasileña, Tite, reactivó una discusión que propuso Kylian Mbappé hace algunos meses al decir que en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa y que por eso son ellos los que han ganado los últimos Mundiales.

En conversación con ESPN, el estratega señaló que "seguramente, Mbappé no sabe de la dificultad. No tenemos, con todo respeto, a Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las Eliminatorias"

"Para mí, el corte al que se refiere Mbappé no son las Eliminatorias. Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias", añadió.

"Las Eliminatorias aquí tienen un grado de dificultad mucho mayor que esa fase de grupos de las Eliminatorias europeas, digo que sí", cerró.