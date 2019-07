Valentina González: Orgullosamente puedo decir que soy campeona del mundo

La esquiadora náutica chilena, Valentina González, calificó como "un sueño hecho realidad" su título obtenido en el Campeonato Mundial sub 21 que se desarrolló el pasado fin de semana en Edmonton, Canadá.

La deportista nacional aseguró en conversación con nuestro programa Todo por el Deporte que su logro "es un sueño hecho realidad. Desde que partí en el esquí a los cuatro años que soñé con este momento. He trabajado muy duro en los últimos diez años y por fin puedo decir que ese sueño se hizo realidad, orgullosamente puedo decir que soy campeona del mundo".

Sobre la obtención de la corona planetaria, González aseguró que "la final fue increíble. La verdad es que lideré el campeonato de principio a fin, desde la semifinal puse la marca y pude liderar la clasificación. Después de salir última del muelle ya sabía el score que tenía que hacer y la distancia. Pude saltar 47,5 metros y ganar el mundial".

"El segundo lugar fue para la ex campeona mundial sub 21 (la canadiense Dominique Grondin Allard) que me ganó el Mundial pasado, así que después de ese Mundial en Ucrania me propuse ir a Canadá y ganar el torneo. Es un sueño hecho realidad", agregó.

La chilena afirmó de todos modos que este título "es un avance en mi carrera, voy paso a paso. Me he puesto objetivos que los he ido cumpliendo y creo que eso es lo que me ha ayudado. Haber salido segunda en un Mundial Juvenil me dejó enojada porque quería ganar el Mundial, estuve muy cerca muchas veces".

"Después fui a Ucrania hace dos años, salí tercera en el overall, pero gané más experiencia, trabajé más duro estos dos últimos años y se logró, fui campeona del mundo sub 21", apuntó.

Por útlimo, González aseguró que su preparación de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 "va muy bien, estoy en mi mejor nivel en el esquí, sobre todo en el salto. Rompí tres veces este año el récord nacional adulto de salto, así que estoy muy bien preparada. Ahora me quedan dos semanas, luego parto a Lima".

"Esta semana me tomé dos días de descanso, ayer y hoy, y ya mañana parto cien por ciento enfocada en Lima. Ese es mi próximo foco y mi próximo gran objetivo", señaló.