Exjugadora de voleibol insultó y azotó a un repartidor de Rappi en plena vía pública

La exjugadora de voleibol playa brasileña Sandra Mathias Correia de Sá hizo noticia en las últimas horas por agredir sin contemplaciones a un repartidor de Rappi en la vía pública de Río de Janeiro.

La mujer golpeó e insultó a Max Angelo Alves dos Santos, de 36 años, en Sao Conrado, zona sur de Río de Janeiro, en un registro que fue divulgado por redes sociales, causando repudio general.

De acuerdo a la información publicada en la prensa brasileña, Correia de Sá se molestó porque un grupo de repartidores se encontraba esperando pedidos y los comenzó a violentar y proferir insultos, atacando también a Viviane Maria de Souza.

Sandar Mathias jugó voleibol playa en Flamengo y fue tres veces vicecampeona del Circuito Challenge Banco de Brasil junto a Elaine Bezerra. En sus redes sociales asegura que se desempeñó como supervisora de producción del Comité Olímpico de Brasil.

El medio UOL contó que Sandra tiene antecedentes legales por injuria racial y lesión corporal y amenazas, mientras que en el 2022 mostró de forma pública su apoyo a Jair Bolsonaro.

Mas quem iria imaginar que a Sandra Mathias Correia de Sá, a agressora do entregador negro no Rio de Janeiro, seria uma eleitora fanática do Bolsonaro? pic.twitter.com/Qug0g6UrkM