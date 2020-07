Walter Montillo y su continuidad en U. de Chile: La decisión pasa por mi familia

El experimentado volante argentino Walter Montillo se refirió a la posibilidad de continuar en Universidad de Chile cuando termine la presente temporada y sostuvo que a pesar de que se siente bien, la decisión pasará por su familia.

"Yo seguiría jugando, la verdad es que demoré mucho en llegar acá, pero la decisión la tomará mi familia. Se lo dije a Sergio Vargas y a Hernán Caputto, a quienes deben convencer son a mi esposa y a mi hijo más grande, que son los que más extrañan. Yo me siento bien físicamente", dijo Montillo en diálogo con el programa Pelota Parada de CDF.

Además, se refirió a sus objetivos en el club y dijo que "el sueño que tengo antes de dejar el fútbol es ser nuevamente campeón con la U, sé que en este momento estamos en transición, porque el año pasado las cosas no salieron como el club las esperaba y, obviamente, eso llevó un proceso, pero yo estoy convencido de que con este cuerpo técnico y dirigentes podemos pelear el título hasta el final y que podemos ponernos a la altura de la UC".

En la misma línea, el trasandino señaló que "jugar con Colo Colo sería una revancha de lo que pasó en Copa Chile. Ese fue mi primer partido en el regreso después de 10 años y no pudimos ganar, así que quedé muy dolido. Si volvemos con ellos, esperamos estar preparados y estar a la altura de ese partido. Este año nos pusimos como objetivo alejarnos del descenso y ganar los clásicos".

Sobre la polémica en la que se vio envuelto José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, por decir que Colo Colo es el equioo más grande de Chile y la U tiene la mejor barra, Montillo sostuvo que "a veces los jugadores opinan algo y eso genera cosas muy grandes. Si él lo ve así, imagínate lo que pienso yo que visto la camiseta todas las semanas".

"Creo, igualmente, que se le está pegando demás porque tampoco hizo una declaración tan fuera de contexto. Siempre que él entra a la cancha demuestra ser un gran capitán porque no es solo jugar bien, sino que los compañeros lo respeten, el medio y los periodistas. Él se lo ha ganado siendo un gran profesional dentro y fuera de la cancha. No creo que se le deba golpear tanto".

Finalmente, el jugador se refirió a las dudas sobre su rendimiento, antes de que llegara al club: "Se me ha faltado mucho el respeto, me han dicho que soy viejo, y yo desde que soy profesional no me doy ningún gusto en vacaciones para poder estar dentro de la cancha y rendir lo que piden los técnicos".