Luego de una temporada en la Cristian Garín debió batallar con altibajos, la segunda raqueta nacional podría finalizar el 2025 entre los 100 mejores tenistas de la ATP, para ello debe avanzar un par de rondas en el Challenger de Montevideo, que se desarrolla desde este lunes en Uruguay.

El cierre de la campaña debe ser positivo para planificar el próximo año entrando directo al Australian Open.

Cristian Garin está en un gran momento y sueña con el Top 100 🤩 Detalles a continuación 👉https://t.co/7Xgd81YZAz pic.twitter.com/gFBuokOv9B — Al Aire Libre (@alairelibrecl) November 6, 2025

⏰ ¿A qué hora juega Cristian Garín en el Challenger de Montevideo?

El duelo de Cristian Garín por la primera ronda del Challenger de Montevideo se programó para este martes 11 de noviembre desde las 13:30 horas de Chile, cuando enfrente al argentino Andrea Collarini (273°), proveniente de la qualy.

📺¿Quién transmite en Chile el Challenger de Montevideo EN VIVO?

En Chile, no hay transmisión transmisión televisiva del torneo, por ende no se podrá sintonizar en ningún canal el Challenger de Montevideo ni menos a los chilenos Cristian Garín y Tomás Barrios.

👨‍💻 ¿Dónde ver a Cristian Garín EN VIVO y GRATIS?

La única posibilidad es vía streaming, el que ofrece GRATIS la ATP en su sitio web, en el que se pueden ver todos los torneos del Circuito Challenger en el mundo.

➡️ https://www.atptour.com/en/news/challenger-tv

No requiere registro, contraseña ni pago.

📈 ¿Qué necesita Cristian Garín para volver al Top 100?

Cristian Garín es 104° del ránking, si avanza dos rondas (cuartos de final) del Challenger de Montevideo volverá al Top 100 de la ATP y mientras más etapas avance podrá cerrar la temporada con un lugar confirmado en el Australian Open del 2026.

😓 Sorpresiva revelación

🤕 Garin cuenta lesión, pero apunta a llegar a la Copa Davis 👉 https://t.co/dVjoPue6hT pic.twitter.com/GQ0dUPiMds — Al Aire Libre (@alairelibrecl) August 26, 2025

🔢 Ranking ATP en vivo — zona del corte al Australian Open

El rango de lugares para asegurar la clasificación directa al Australian Open está entre los puestos 98° y el 104°, esto por el desglose de los participantes. De los 132 tenistas, se entregan 8 WC de invitación directa al cuadro principal, sumado a los 16 clasificados por la fase que qualy.

El 104° y que por ahora cerraría un corte amplio, es, Cristián Garín con 626 unidades. Por lo que se vuelve tan importante avanzar varias fases en el Challenger de Montevideo, así podrá optar a mejores torneos y saltarse las etapas de qualy.

🎾 ¿Qué resultados necesita Cristian Garín para entrar al Australian Open?

Cristian Garín depende de sí mismo para quedarse con una casilla del cuadro principal del Abierto de Australia 2026, el título en el Challenger de Montevideo le dará mucho margen de puntaje y podrá timbrar su lugar en el primer Grand Slam del próximo año.

Pero también deberá estar pendiente de los otros rivales que también luchan por quedarse en el Top 100 de la ATP, unos en Uruguay y otros en Lyon, donde también se juega un Challenger. El alemán Yannick Hanfmann (102°), Vit Kopriva (101°) de Chequia, el también alemán Jan Lennard Struff (100°), el serbio Laslo Djere (99°) y el australiano Tristán Schoolkate (97°). Sus resultados también influirán en si Gago termina entre los cien mejores.

🏆 Mejor ranking y palmarés de Cristian Garín

Por ahora Garín cierra la temporada en el 104° del mundo. Su mejor ranking histórico fue el Nº17 del mundo, alcanzado el 13 de septiembre de 2021. El chileno ha ganado 5 títulos ATP en su carrera; Houston, Múnich, Córdoba, Río de Janeiro y Santiago