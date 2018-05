La columna de Ernesto Contreras: Adiós, Michael

Por Ernesto Contreras D. @contrerasdelzo

4 de junio del 2016. Una terrible izquierda hace tambalear al campeón, otro cross lo tumba, y una ráfaga de derechazos lo noquea.

18 de mayo del 2016. El ex monarca de peso medio, Chris Weidman, queda fuera de su esperada revancha ante el campeón Luke Rockhold en el UFC 199. El evento más esperado de los últimos meses ha quedado sin su main event.

Dana White, presidente de la compañía, piensa en Ronaldo "Jacaré" Souza como el reemplazo del lesionado Weidman, pero el brasileño no recibe el alta médica para pelear. Solo queda una opción.

Manchester, Inglaterra. Michael Bisping descansa con su familia, tras conseguir la victoria más importante de su carrera frente al legendario Anderson Silva. "The Count" acumula tres peleas ganadas en línea y a sus 37 años prepara el retiro de las artes marciales mixtas. Pero un llamado hace cambiar todo.

El inglés, el peleador activo con más victorias en la historia de la UFC, recibe la noticia que esperó toda su carrera. No lo duda, toma un avión a California y en 14 días prepara la pelea de su vida.

El destino de "El Conde"

Bisping y Rockhold tienen su historia. Ambos se enfrentaron en Sidney el 2014, y el estadounidense sometió a "The Count" en el segundo asalto. Con solo 14 días de preparación, todas las apuestas estaban en contra del inglés.

Todas, menos las de él.

"Llevo 10 años en esta empresa y he peleado con los mejores. He tenidos mis altas y bajas, pero es mi destino ser campeón. Y para decir la verdad no hay otra persona que me gustaría más arrebatarle el campeonato que este desgraciado", aseguró durante el pesaje oficial.

Rockhold , por su parte, era pura confianza: "Me agrada que Bisping hable todo lo que quiera y que sea así de enérgico. Eso me motiva. Me alegro que haya escalado posiciones desde la última vez que lo vencí, para llegar a mi otra vez. Pero eso del destino no va conmigo", sentenció.

"Él es cabezón, y voy a penetrar ese cráneo a golpeo limpio hasta hacerle entender que su destino es estar detrás de un escritorio", finalizó el campeón.

4 de junio del 2016. El campeón cae, Bisping trepa la jaula y se ríe de Rockhold.

Lo impensado ocurrió, el inglés protagoniza una de las sorpresas más grandes en la historia de la compañía y a sus 37 años alcanza el campeonato, tras noquear al campeón a los 3:36 minutos del primer asalto.

"Fue la pelea más fácil de mi vida", vociferó en su estilo.

Luego de esta increíble victoria vendría una exitosa defensa ante Dan Henderson y dos derrotas consecutivas por finalización ante George St Pierre y Kelvin Gastelum. Esto sería lo último de Bisping en el octágono.

Ayer, durante la emisión de su podcast, anunció su retiro.

"Había estado jugando por un largo tiempo con el tema del retiro o con pelear de nuevo, pero desgraciadamente en esta ocasión no anunciaré una nueva pelea. Voy a anunciar mi retiro oficial de las artes marciales mixtas", dijo Bisping.

Se esperaba una pelea de retiro para el oriundo de Manchester, pero sus constantes lesiones de visión lo hicieron parar.

El 2013, durante un combate contra Vitor Belfort, recibió una patada que despegó la retina de su ojo derecho, quedando marcado para siempre. Pero lo peor estaría por venir.

Durante su última pelea ante Kelvin Gastelum en China, la cual tomó solo 21 días después de perder el título ante GSP, sufrió un golpe en el ojo izquierdo que incomodó al inglés.

"Me di cuenta de que había un flash y cada vez que miraba a la izquierda, él parpadea. Y todavía lo hace cuando está oscuro. Me puse a pensar y me decía ‘Oh, Dios mío, no puede ser, tengo una retina desplazada en mi ojo bueno. Además tengo problemas con mi ojo malo'", explicó el peleador.

Los médicos diagnosticaron un desprendimiento del vítreo en el ojo izquierdo, lo que pone en riesgo a la retina, y Bisping dijo basta. "No vale la pena seguir. ¿Qué más voy a hacer? Gané el cinturón, conquisté muchas victorias. ¿Cuál es el objetivo de azotar a un caballo muerto?. Uno debe saber cuando está lejos de su mejor nivel. Tengo casi 40 años, la hora es ahora", explicó en su programa "Believe You Me".

Así, en el estilo que lo hizo famoso, Michael Bisping dijo adiós a las MMA y ahora su destino no es otro que convertirse en leyenda.