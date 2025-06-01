La gran sorpresa de Córdova en el XI estelar de Chile vs Uruguay

La gran sorpresa de Córdova en el XI estelar de Chile vs Uruguay
La Roja se despide contra la Celeste de Bielsa
Jugador de La Roja suena en Europa: el gigante que lo busca
Fue campeón con Colo Colo, ayudó en un momento crítico y tuvo abrupta salida
U de Chile vs ANFP: la frase que destapa la polémica por la Supercopa

Chile vs Uruguay: el juez designado que genera ruido en La Roja

Chile vs Uruguay: la decisión de Córdova que remece a La Roja

Chile vs Uruguay: la Roja se despide en el Nacional ante la Celeste de Bielsa

El reencuentro que decepcionó: Bielsa y los hinchas de La Roja

La Primera B entra en la recta final: así quedó la pelea por el ascenso

Así se mostró Erick Pulgar tras la lesión y se acerca su regreso en Flamengo

Atenta la U: el objetivo de Gorosito y Alianza en la Sudamericana

Supercopa en tensión: la nueva advertencia del alcalde de Independencia

Clasificación – Primera Division – 2025/2025
# Equipo Pts J V E D Dif GF GC
1
Coquimbo Unido 53 22 16 5 1 23 34 11
2
Palestino 39 22 11 6 5 10 29 19
3
Universidad de Chile 38 21 12 2 7 22 44 22
4
O'Higgins 38 22 10 8 4 2 27 25
5
Audax Italiano 37 22 11 4 7 5 35 30
6
Universidad Católica 36 21 10 6 5 11 33 22
7
Cobresal 35 22 10 5 7 3 27 24
8
Colo Colo 31 22 8 7 7 6 32 26
9
Huachipato 31 22 9 4 9 1 32 31
10
Atlético Ñublense 29 21 7 8 6 -4 22 26
11
Unión La Calera 23 22 6 5 11 -6 18 24
12
Everton CD 22 21 5 7 9 -7 24 31
13
La Serena 19 22 5 4 13 -16 25 41
14
Deportes Limache 18 22 4 6 12 -9 25 34
15
Unión Española 17 22 5 2 15 -19 21 40
16
Deportes Iquique 14 22 3 5 14 -22 23 45

Alcaraz es campeón y le arrebata más que el título del US Open a Sinner

Alejandro Tabilo ya tiene rival en el Challenger de Guangzhou

Un chileno sorprende con histórico subcampeonato en el US Open

Nicolás Jarry se baja de la Copa Davis tras ser padre por tercera vez

Alejandro Tabilo sorprende y pone en duda su presencia en Copa Davis frente a Luxemburgo

Tabilo cae, pero se va con una fortuna: su premio de consuelo en el US Open

WWE compensa a Stephanie Vaquer al darle una nueva lucha por el título mundial femenino: ¿Cuándo será?

Duro golpe a Stephanie Vaquer: la verdad que frenó su lucha por el título mundial

Podría haber cambio de planes: corre riesgo la lucha titular de Stephanie Vaquer en WWE Clash in Paris

Exfutbolista chileno fue detenido en operativo antidroga

Tragedia en el Monumental: revelan parentesco del hincha fallecido con diputada de la República

Hincha de la U de Chile que estuvo grave en Avellaneda recibe alta y prepara su regreso a Chile

