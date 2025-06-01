La gran sorpresa de Córdova en el XI estelar de Chile vs Uruguay

DEP 0 – 0 SAN Finalizado
|Clasificación – Primera Division – 2025/2025
|#
|Equipo
|Pts
|J
|V
|E
|D
|Dif
|GF
|GC
|
1
|Coquimbo Unido
|53
|22
|16
|5
|1
|23
|34
|11
|
2
|Palestino
|39
|22
|11
|6
|5
|10
|29
|19
|
3
|Universidad de Chile
|38
|21
|12
|2
|7
|22
|44
|22
|
4
|O'Higgins
|38
|22
|10
|8
|4
|2
|27
|25
|
5
|Audax Italiano
|37
|22
|11
|4
|7
|5
|35
|30
|
6
|Universidad Católica
|36
|21
|10
|6
|5
|11
|33
|22
|
7
|Cobresal
|35
|22
|10
|5
|7
|3
|27
|24
|
8
|Colo Colo
|31
|22
|8
|7
|7
|6
|32
|26
|
9
|Huachipato
|31
|22
|9
|4
|9
|1
|32
|31
|
10
|Atlético Ñublense
|29
|21
|7
|8
|6
|-4
|22
|26
|
11
|Unión La Calera
|23
|22
|6
|5
|11
|-6
|18
|24
|
12
|Everton CD
|22
|21
|5
|7
|9
|-7
|24
|31
|
13
|La Serena
|19
|22
|5
|4
|13
|-16
|25
|41
|
14
|Deportes Limache
|18
|22
|4
|6
|12
|-9
|25
|34
|
15
|Unión Española
|17
|22
|5
|2
|15
|-19
|21
|40
|
16
|Deportes Iquique
|14
|22
|3
|5
|14
|-22
|23
|45