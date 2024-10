La notable campaña de prestigiosa marca para potenciar el deporte femenino de elite en Chile

Rexona, la icónica marca internacional de desodorantes que no abandonan, junto a Women4Sport Chile, organización que busca apoyar y generar la vinculación entre proyectos de desarrollo de carreras deportivas con empresas y/o instituciones privadas, se unieron para empujar y robustecer fuertemente la visibilidad y presencia de mujeres en el deporte profesional.

A nivel local, siguen siendo muchas las deportistas que no pueden desempeñar su disciplina de manera profesional por una considerable falta de apoyo: situación que viene a reflejar y a evidenciar la crítica y hostil realidad que deben enfrentar aquellas mujeres que deseen vivir del deporte.

Los contundentes datos que evidencian el poco apoyo a las deportistas chilenas

Datos que respaldan esta realidad global, son los levantados por The New Economyof Sport, RBC and the collective Wasserman 2022, que entre sus resultados señalan que, sólo el 10% del presupuesto de los auspicios va destinado al deporte realizado por mujeres; o que el 82% de los ingresos de una deportista depende de patrocinios; o incluso, que sólo el 15% de la cobertura de medios, está destinada a la mujeres en el deporte.

Por su parte, un estudio realizado por Unicef, arrojó que, 7 de cada 10 niñas, declara no tener una referente mujer en el deporte.

Y esta destacada alianza, persigue darle vida al movimiento Mujeres, Nunca Bajemos Los Brazos, campaña que a modo de kick off arrancará con el lanzamiento de un spot local de Rexona, protagonizado por Kristel Köbrich (natación), Bárbara Hernández (natación en aguas gélidas), Andrea Gómez (velocista sub40+, 200 mts) y Macarena Cabrillana (tenista paralímpica), todas deportistas con reconocida trayectoria a nivel mundial, que unidas bajo una misma bandera de lucha, fueron las escogidas para reflejar la necesidad de igualar la cancha en el deporte nacional.

Los protagonistas de esta campaña destacan su importancia

"La campaña liderada por Rexona y W4S es fundamental. El apoyo de las empresas privadas nos entregan una estabilidad para seguir pisando fuerte en el alto rendimiento, y sobre todo, para hacer un rotundo llamado a profesionalizar el deporte femenino a nivel nacional, así que bajo ese propósito, estoy muy agradecida de aportar en la campaña Mujeres, Nunca Bajemos Los Brazos", comentó Kristel Köbrich, reconocida nadadora olímpica chilena.

Por otra parte, el brand manager de REXONA, Matías Hojas, señaló que "como marca siempre celebramos la parte del movimiento, pero nos faltaba mostrar una arista muy relevante, que es visibilizar las miles de barreras que tienen que desafiar y derribar las de las mujeres deportistas para poder profesionalizarse y triunfar, es por eso que como organización queremos apoyarlas a través de esta alianza".

Por su lado, Benjamín Moreno, Socio Fundador / CEO de Women4Sport añadió que: "En conjunto tenemos como propósito educar y poner temas en la palestra y también como organización sentimos que la función fundamental en las empresas en el mundo hacerse cargo de los temas que no se acogen y nos aquejan como sociedad, y el deporte de mujeres que implica evidentemente salud, deporte, vida sana y equidad de género , es un tema más que relevante en cualquier sociedad".