Arturo Vidal confía en la recuperación de Colo Colo: “Tenemos equipo para revertir esto”

El plantel de Colo Colo retornó al país luego de su expedición a Brasil, dónde cayeron de forma inapelable por 4-0 ante Fortaleza por la Copa Libertadores 2025, y desde esta jornada comienzan a enfocarse en lo que será su próximo desafío: enfrentar a Deportes Limache este sábado por la Copa Chile.

En el cuadro popular están conscientes de que deben mejorar mucho en el aspecto futbolístico para salir de esta crisis futbolística que los tiene con pocas opciones de avanzar en el torneo internacional y con la obligación de ganar en el plano local para seguir avanzando en Copa Chile.

Vidal espera ver pronto al "Colo Colo que todos quieren ver"

En su llegada a Santiago el volante Arturo Vidal fue el único jugador que enfrentó a la prensa y reiteró que en el plantel albo hay jugadores de experiencia como para afrontar y salir de este tipo de situaciones.

“Quedan dos partidos, ahora a descansar y ocuparnos de Limache y empezar a ser el Colo Colo que todos queremos. Tenemos mucha rabia, ahora a trabajar más duro que nunca porque tenemos un equipazo y esperamos que a fin de año podamos celebrar”, dijo.

“Tenemos equipo para revertir esto y nos va a ir muy bien. Este golpe tiene que doler más que nunca para sacar el máximo de cada uno de nosotros”, argumentó.

El volante, además, eximió de toda responsabilidad al técnico Jorge Almirón por el mal partido jugado en Brasil y repartió cuotas de culpabilidad. "Todos somos responsables. Todos los que entramos a la cancha no supimos enfrentar el partido", indicó.

Vidal asume que por su experiencia es el jugador llamado a liderar la recuperación del Cacique.

“Asumo toda la responsabilidad, soy el más grande y el que más ha ganado. He tenido derrotas más fuertes que esta, todos saben en Barcelona y en los equipos que he estado, pero siempre me he levantado y sé que nos va a ir muy bien este año”, comentó.