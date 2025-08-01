Fútbol

U de Chile define su formación para el Clásico Universitario: Álvarez prepara ajustes clave

U de Chile define su formación para el Clásico Universitario: Álvarez prepara ajustes clave
U Católica vs U de Chile © Sebastian Cisternas y Andres Pina/Photosport

U Católica vs U de Chile en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Cobreloa vs Santiago Wanderers en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Cobreloa vs Santiago Wanderers en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Huachipato vs Iquique © Eduardo Fortes/Photosport

Resumen de Huachipato vs Iquique por el Campeonato Nacional: goles, resultado y estadísticas
Los albos son los únicos nacionales en el listado © Javier Torres/Photosport

Es el único club chileno en el listado: Colo Colo sorprende en importante ranking mundial
Tremendo Garin: ganó su segundo partido del día y bajó al máximo favorito en Costa Do Sauipe

Tremendo Garin: ganó su segundo partido del día y bajó al máximo favorito en Costa Do Sauipe
Coquimbo vs Unión Española © Felipe Zanca/Photosport

Cobresal vs Unión Española en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Magallanes vs Antofagasta en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Magallanes vs Antofagasta en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Rangers vs Concepción en vivo: Cuándo, a qué hora, y dónde ver por la Primera B 2025

Rangers vs Concepción en vivo: Cuándo, a qué hora, y dónde ver por la Primera B 2025
Huachipato e Iquique cierran la jornada sabatina de la fecha 25 / ©Photosport.

Huachipato vs Deportes Iquique en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Jeisson Vargas celebrando su gol ante Audax Italiano © Efrain Jara/Photosport

Resumen de La Serena vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional: goles, resultado y estadísticas
La Serena vs Audax Italiano © Alejandro Pizarro y Felipe Zanca/Photosport

La Serena vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
VIDEOS | Jornada para el olvido: Eduardo Vargas falló un penal y después cometió otro en Audax

VIDEOS | Jornada para el olvido: Eduardo Vargas falló un penal y después cometió otro en Audax
Vicente Pizarro en Colo Colo © Felipe Zanca/Photosport

Vicente Pizarro podría dejar Colo Colo: el plan del Cacique para reemplazar a su joya del mediocampo
Endler regresó a La Roja femenina © Marcelo Hernandez/Photosport

“La motivación es…”: La verdadera razón por la que Christiane Endler volvió a jugar por La Roja
Recoleta vs Curicó en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Recoleta vs Curicó en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Unión San Felipe vs Santiago Morning: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO por la Primera B 2025

Unión San Felipe vs Santiago Morning: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO por la Primera B 2025
Santa Cruz vs San Marcos en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Santa Cruz vs San Marcos en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
El reglamento que podría forzar una “final extra” por el título en la Primera B 2025

El reglamento que podría forzar una “final extra” por el título en la Primera B 2025
Felipe Loyola rompe el silencio: su dura travesía hasta volver al gol en Independiente

Felipe Loyola rompe el silencio: su dura travesía hasta volver al gol en Independiente
Las métricas del Clásico Universitario: el historial entre U Católica y U de Chile

Las métricas del Clásico Universitario: el historial entre U Católica y U de Chile
Marcelo Bielsa reconoce a Humberto Suazo: “Un goleador que siempre dignificó el fútbol chileno”

Marcelo Bielsa reconoce a Humberto Suazo: “Un goleador por excelencia”
Así le ha ido a U de Chile sin Charles Aránguiz: los números del equipo sin su líder

Así le ha ido a U de Chile sin Charles Aránguiz: los números del equipo sin su líder
Resumen de San Luis vs Copiapó por la Primera B 2025: goles, resultado y estadísticas

Resumen de San Luis vs Copiapó por la Primera B 2025: goles, resultado y estadísticas
El fútbol está triste: Chupete Suazo jugó su último partido como profesional

El fútbol está triste: Chupete Suazo jugó su último partido como profesional
Resumen de U de Concepción vs Temuco por la Primera B 2025: goles, resultado estadísticas

Resumen de U de Concepción vs Temuco por la Primera B 2025: goles, resultado y estadísticas
Gabriel Suazo habló tras la derrota del Sevilla y dejó una potente lección para el equipo

Gabriel Suazo habló tras la derrota del Sevilla y dejó una potente lección para el equipo
Resumen de Chile vs Venezuela por la Conmebol Liga de Naciones Femenina: goles, resultado y estadísticas

Resumen de Chile vs Venezuela por la Conmebol Liga de Naciones Femenina: goles, resultado y estadísticas
San Luis vs Copiapó - Instagram

San Luis vs Copiapó EN VIVO: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Resumen de Palestino vs Everton por el Campeonato Nacional 2025: goles, resultado estadísticas

Resumen de Palestino vs Everton por el Campeonato Nacional 2025: goles, resultado estadísticas
U de Concepción vs Temuco - Instagram

U de Concepción vs Temuco EN VIVO: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Palestino vs Everton: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025

Palestino vs Everton: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO por el Campeonato Nacional 2025
Charles Aránguiz vs Arturo Vidal / Imago

Charles Aránguiz vs Arturo Vidal: ¿Quién ha sido más determinante para el fútbol chileno en 2025?
Los azules tendrán un problema en el cierre de temporada © Jonnathan Oyarzun/Photosport

U de Chile se queda sin estadio: el inesperado motivo que complica a los azules en el Campeonato Nacional
El polémico árbitro que estará a cargo del decisivo Lanús vs U de Chile

El polémico árbitro que estará a cargo del decisivo Lanús vs U de Chile
Colo Colo - Pepe Alvujar/Photosport

Lo quiso Brasil, pero se quedó en Colo Colo: el gesto que nadie vio venir
El récord que Zampedri podría romper ante la U y el efecto Garnero en la UC

El récord que Zampedri podría romper ante U de Chile y el efecto Garnero en la UC
En Lanús no quedaron contentos con el duelo © Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lanús no oculta su molestia: fuerte mensaje a Conmebol tras el duelo con la U de Chile
“No es un partido más”: Zampedri encabeza el primer clásico de la UC en su nuevo estadio

“No es un partido más”: Zampedri encabeza el primer clásico de la UC en su nuevo estadio
Real Sociedad vs Sevilla - Instagram

Real Sociedad vs Sevilla: Sigue EN VIVO el partido de LaLiga con Alexis titular
El capitán azul anticipó el clásico con la UC © Andres Pina/Photosport

“Debemos competir más”: La potente reflexión de Marcelo Díaz que trasciende a la U de Chile
Alexis Sánchez, Real Sociedad vs Sevilla

¿Quién transmite Real Sociedad vs Sevilla? Horario, canal de TV y cómo ver online a Alexis Sánchez por LaLiga
Fernando Ortiz, Colo Colo - Andres Pina/Photosport

Colo Colo en alerta: Fernando Ortiz viaja de urgencia y deja dudas antes del duelo con Limache
O'Higgins y Coquimbo animarán la jornada de domingo / ©Photosport.

O’Higgins vs Coquimbo Unido en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
En Colo Colo miran de reojo el regreso de algunos juveniles: Esto decidieron con miras al 2026

En Colo Colo miran de reojo el regreso de algunos juveniles: Esto decidieron con miras al 2026
Los azules definirán el pase a la final en Argentina © Jonnathan Oyarzun/Photosport

El antecedente que ilusiona a la U de Chile: el dato que hace soñar con la final de la Sudamericana
La contundente explicación desde U Católica para negarse a reprogramar el Clásico Universitario

La contundente explicación desde U Católica para negarse a reprogramar el Clásico Universitario

“Le están tomando el pelo a Conmebol”: El furioso descargo de Lanús en contra de U de Chile
Encuentra todas las noticias, resultados y análisis del fútbol nacional e internacional. Desde La Roja y el Campeonato Nacional hasta las ligas más importantes del mundo.